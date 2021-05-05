Хосеп Гвардиола: люди верят, что попасть в финал Лиги чемпионов легко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:0) и выход в финал турнира.
«Это для каждого из нас и для всего клуба. Я невероятно горд и в первую очередь думаю о футболистах, которые не выступали в этом матче. Все они были достойны сыграть, каждый внёс свой вклад. Теперь пришло время насладиться победой. Нам нужно выиграть чемпионат Англии, а потом будет время для подготовки к финалу Лиги чемпионов.
Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Обыграть команду, которая выбила из турнира „Барселону“ и „Баварию“, с общим счётом 4:1 — это много значит для нас. „ПСЖ“ каждый год выигрывает Лигу 1. Эта команда создана для побед, они боролись до конца. Мы тоже были сконцентрированными и достигли цели. Это здорово. Люди верят, что попасть в финал Лиги чемпионов легко. Этот результат придаёт смысл всей той работе, которую мы делали последние 4-5 лет», — приводит слова Гвардиолы BBC.
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