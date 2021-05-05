Капелло: Неймар не был лидером «ПСЖ», он слишком много болтал

Известный тренер Фабио Капелло прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов.

Игроки« Манчестер Сити »хорошо защищаются и помогают друг другу в этом сезоне. Это отличная команда. Сегодня Фернандиньо был одним из ключевых игроков, он всех останавливал. Это был блестящий ход Гвардиолы. Неймар? Я надеялся, что он сможет что-нибудь сделать. Я надеялся, что он сможет быть более решительным. Он сделал слишком много бесполезных обводок. Он не был лидером. Лидер ведет команду к результату. Он слишком много болтал», — приводит слова Капелло Football Italia.

4 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского клуба со счётом 2:1.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.