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Луис Адриано оформил дубль из голевых передач в матче Кубка Либертадорес

Луис Адриано оформил дубль из голевых передач в матче Кубка Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0
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«Палмейрас» одержал победу в выездном матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с «Дефенса и Хустисия». Встреча прошла на стадионе «Норберто Томахельо» в Флоренсио Варела (Аргентина) и завершилась со счётом 1:2.

Бразильская команда забила дважды в начале второго тайма. Оба гола на счету нападающего Рони. При этом две результативные передачи отдал его партнёр по атаке Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак». Хозяева ответили точным ударом защитника Николаса Трипичио, однако избежать поражения так и не смогли.

Видеообзор матча доступен в «твиттере» Кубка Либертадорес. Права на ролик принадлежат CONMEBOL.

«Палмейрас», одержав третью победу в трёх матчах и набрав 9 очков, возглавляет группу A Кубка Либертадорес. «Дефенса и Хустисия» (4) занимает второе место.

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