Луис Адриано оформил дубль из голевых передач в матче Кубка Либертадорес

«Палмейрас» одержал победу в выездном матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с «Дефенса и Хустисия». Встреча прошла на стадионе «Норберто Томахельо» в Флоренсио Варела (Аргентина) и завершилась со счётом 1:2.
Бразильская команда забила дважды в начале второго тайма. Оба гола на счету нападающего Рони. При этом две результативные передачи отдал его партнёр по атаке Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак». Хозяева ответили точным ударом защитника Николаса Трипичио, однако избежать поражения так и не смогли.
Видеообзор матча доступен в «твиттере» Кубка Либертадорес. Права на ролик принадлежат CONMEBOL.
«Палмейрас», одержав третью победу в трёх матчах и набрав 9 очков, возглавляет группу A Кубка Либертадорес. «Дефенса и Хустисия» (4) занимает второе место.
- 5 мая 2021
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
10:49
-
10:48
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:06
-
09:43
-
09:42
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:17
-
08:46
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
06:31
-
06:19
-
04:55
-
03:58
-
03:23
-
02:59
-
02:31
-
01:44
-
01:34
-
01:25
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:39