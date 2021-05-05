Луис Адриано оформил дубль из голевых передач в матче Кубка Либертадорес

«Палмейрас» одержал победу в выездном матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с «Дефенса и Хустисия». Встреча прошла на стадионе «Норберто Томахельо» в Флоренсио Варела (Аргентина) и завершилась со счётом 1:2.



Бразильская команда забила дважды в начале второго тайма. Оба гола на счету нападающего Рони. При этом две результативные передачи отдал его партнёр по атаке Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак». Хозяева ответили точным ударом защитника Николаса Трипичио, однако избежать поражения так и не смогли.

Видеообзор матча доступен в «твиттере» Кубка Либертадорес. Права на ролик принадлежат CONMEBOL.

«Палмейрас», одержав третью победу в трёх матчах и набрав 9 очков, возглавляет группу A Кубка Либертадорес. «Дефенса и Хустисия» (4) занимает второе место.