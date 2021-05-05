Соболев опубликовал фотографию с рыбалки после победы над «Арсеналом»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился новым фото со своими подписчиками в "инстаграме".
Российский футболист находится на отдыхе в рыболовном клубе, на кадре он запечатлён с пойманной рыбой.
История доступна в «инстаграме» Александра Соболева.
Напомним, что в матче 28-го тура «Спартак» встречался с тульским «Арсеналом» в гостях и обыграл команду Дмитрия Парфёнова со счётом 2:1. Соболев открыл счёт в поединке на 21-й минуте, головой замкнув подачу Виктора Мозеса. Всего в сезоне-2020\2021 на счету нападающего 20 матчей в чемпионате России, 13 забитых мячей и две голевые передачи.
Соболев стал футболистом «Спартака» в январе 2020 года. Также в прошлом году он начал свои выступления в составе сборной России.
Курьёзный автогол Кутепова — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Спартак»
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