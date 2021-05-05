Майкл Оуэн: думаю, мы увидим второй английский финал Лиги чемпионов за три года

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». В первой встрече, которая состоялась в Мадриде, была зафиксирована ничья 1:1. Ответная игра состоится в Лондоне сегодня, 5 мая.

«Нас ждёт игра, в которой Томас Тухель очень силён. Его команда забила гол на выезде и дома сделает всё, чтобы не пропустить. Также у них может появиться шанс взломать мадридскую оборону, которая не так стабильна в последние недели. Я думаю, что «Челси» пройдёт дальше, и мы увидим второй английский финал Лиги чемпионов за последние три года», — приводит слова Оуэна Daily Star.

В финале Лиги чемпионов 2019 года «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити».

Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»