Майкл Оуэн: думаю, мы увидим второй английский финал Лиги чемпионов за три года

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». В первой встрече, которая состоялась в Мадриде, была зафиксирована ничья 1:1. Ответная игра состоится в Лондоне сегодня, 5 мая.
«Нас ждёт игра, в которой Томас Тухель очень силён. Его команда забила гол на выезде и дома сделает всё, чтобы не пропустить. Также у них может появиться шанс взломать мадридскую оборону, которая не так стабильна в последние недели. Я думаю, что «Челси» пройдёт дальше, и мы увидим второй английский финал Лиги чемпионов за последние три года», — приводит слова Оуэна Daily Star.
В финале Лиги чемпионов 2019 года «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити».
Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»
- 5 мая 2021
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