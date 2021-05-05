Фонсека: Моуринью — отличный тренер, он проделает прекрасную работу в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мнением о португальском специалисте Жозе Моуринью, который будет наставником римской команды со следующего сезона.
«Профессионализм — это главная ценность для меня. Я в порядке, как и в свой первый день в «Роме». Мотивирован и хочу сделать всё возможное для команды, пока я здесь. Моуринью — отличный тренер, он проделает прекрасную работу в «Роме». Для меня эта ситуация не проблема. Я переживаю такие моменты с профессионализмом. Нам с клубом пора расстаться», — приводит слова Фонсеки Football Italia.
Напомним, Моуринью подписал контакт с «волками» до 30 июня 2024 года. До этого «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда завершится действие его контракта.
- 5 мая 2021
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