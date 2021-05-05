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Павел Яковенко покинул пост главного тренера «Оболони»

Павел Яковенко покинул пост главного тренера «Оболони»
Футбол / Прочие турниры 0

«Оболонь» на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Павлом Яковенко. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Павла Александровича за сотрудничество и желает успехов в тренерской карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, Яковенко стал главным тренером «Оболони» в октябре 2020 года. Под руководством специалиста команда выиграла девять матчей, дважды сыграла вничью и шесть раз терпела поражение. Ранее Яковенко работал в «Химках», «Кубани», «Ростове» и других командах.

«Оболонь» в 23 матчах набрала 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги Украины. Лидером соревнований является «Верес» (52). В тройку лидеров входят «Черноморец» (51) и «Металлист 1925» (46).

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