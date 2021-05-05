Павел Яковенко покинул пост главного тренера «Оболони»

«Оболонь» на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Павлом Яковенко. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Клуб благодарит Павла Александровича за сотрудничество и желает успехов в тренерской карьере», — говорится в сообщении.



Напомним, Яковенко стал главным тренером «Оболони» в октябре 2020 года. Под руководством специалиста команда выиграла девять матчей, дважды сыграла вничью и шесть раз терпела поражение. Ранее Яковенко работал в «Химках», «Кубани», «Ростове» и других командах.



«Оболонь» в 23 матчах набрала 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги Украины. Лидером соревнований является «Верес» (52). В тройку лидеров входят «Черноморец» (51) и «Металлист 1925» (46).