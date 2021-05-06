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«Надеюсь, мы его заткнём». Мэйсон Маунт подшутил над экс-футболистом «Манчестер Сити»

«Надеюсь, мы его заткнём». Мэйсон Маунт подшутил над экс-футболистом «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт ответил на вопрос о бывшем футболисте «Манчестер Сити» Майке Ричардсе.

Накануне, 5 мая, синие в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов победили мадридский «Реал» (2:0) и вышли в финал турнира. Ранее участие в решающей встрече главного еврокубка себе обеспечил «Манчестер Сити», и Ричардс в студии обрадовался, что соперником «горожан» станет именно «Челси». Журналистка во время послематчевого интервью попросила Маунта ответить Майке.

«Да, я видел, как Ричардс рассуждал на тему финала. Это будет отличный матч, и Майка будет взбудоражен, наблюдая за игрой — я точно это знаю. Мы сделаем всё, что в наших силах. Надеюсь, мы его заткнём (смеётся)», — сказал Маунт в ролике, опубликованном в «твиттере» CBS Sports.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.

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