Певец Эд Ширан стал спонсором «Ипсвича»

Британский поп-музыкант и актёр Эдвард Кристофер Ши́ран стал спонсором футбольного клуба «Ипсвич», сообщает официальный сайт команды.
Контракт между артистом и британской командой заключён на один год. На футболках игроков клуба будет размещено название нового тура, состоящее из математических знаков: плюс, минус, равно, знак деления и умножения. Объяснить такое название певец обещает в ближайшее время.
Эд Ширан провёл своё детство в округе Саффолк, где базируется «Ипсвич». Музыкант является болельщиком клуба. В 2019 году певец собрал $ 160 тыс. зрителей на концерте в родном городе.
«Ипсвич» в сезоне-2020/2021 выступает в третьем по силе английском дивизионе. На данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 45 встречах.
- 6 мая 2021
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