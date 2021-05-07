«Думал, в «Челси» не вернусь». Смертин рассказал, как испортил диван на яхте Абрамовича

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин охарактеризовал президента лондонского клуба Романа Абрамовича и рассказал, как вместе с супругой испортил диван на яхте бизнесмена.

«У него на яхте я был дважды. Первый раз был там с женой, это уже был вечер. Нас угостили «Маргаритой». А у Абрамовича на яхте белоснежные диваны… Сейчас уже не помню, то ли я разлил на него напиток, то ли жена разлила. Мне казалось, что это я. Жена говорит, что разлила она. Там официанты ходили, я прикрыл пятно, не стал её сдавать (смеётся). Признаться было неудобно, ещё тогда мысли закрались: «Блин, теперь в «Челси» не вернусь. Диван испортили».

Абрамович всегда приходил в раздевалку, поздравлял игроков с победой, садился с нами и пропитывался этой атмосферой. Игроки «Челси» воспринимали его не как хозяина клуба. Все понимали, что этому человеку принадлежит клуб, но без подобострастия. В России же я был свидетелем, как простые менеджеры, вступив в должность, начинали думать, что «это я выиграл». А Абрамович нет, в его глазах это не читалось. Это была его начальная стадия любви к футболу. Он радовался победам и не проявлял себя как самую значимую фигуру успеха. И со стороны ребят лизоблюдства к нему не было», — сказал Смертин в интервью на ютуб-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».