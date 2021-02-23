Смертин: Терри сидел в раздевалке «Челси» и ковырялся в носу, пробуя козявки

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин поделился мнением об игре экс-капитана лондонцев Джона Терри.
«Это мой пример для подражания. Есть история про него. Он сидел со мной рядом в раздевалке. Восточноевропейцы были в масле после массажа, другие ребята слушали музыку, а Терри сидел и ковырялся в носу, пробуя козявки. Он переодевался только перед выходом на поле. Это метафора преображения. Он надевал форму, разворачивался и становился другим человеком. Человеком, который через 10 минут сделает подкат головой, чтобы не дать сопернику пройти. А после матча он обратно переключался. Я потом долго искал это переключение. Даже Лобановский говорил о таких вещах, что нужно включаться в решающие моменты.
Есть ещё Лэмпард, который вместе с Терри не пропустил ни одной тренировки. Некоторые халявили, потому что знали, что точно будут в составе. Для меня Терри и Лэмпард были как роботы. Работали от и до. Лэмпард был моим конкурентом, как и Макелеле, но конкурировать с ними очень тяжело. Хотя уважение к ним огромное. Это как раз и делало тот «Челси» великой командой", — цитирует Смертина сайт «Матч ТВ».
- 23 февраля 2021
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