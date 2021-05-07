Паулу Фонсека: «Рома» проиграла из-за ужасных 45 минут в Манчестере

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мыслями о вылете команды из Лиги Европы по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале турнира.
Напомним, в первом матче, состоявшемся в Манчестере, «волки» потерпели разгромное поражение со счётом 2:6. В ответной встрече, которая прошла накануне, 6 мая, в Риме, итальянская команда добыла победу — 3:2.
«Мы хорошо начали матч, создали много моментов, но они забили, воспользовавшись первым же своим шансом. Тем не менее мы нашли в себе силы, чтобы ответить. Мы проиграли из-за ужасных 45 минут в Манчестере. Сегодня мы провели отличный матч, но этого не хватило», — цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА со ссылкой на RTL.
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).
- 7 мая 2021
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