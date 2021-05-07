Мицуки Саито: «Рубин» играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито поделился ожиданиями от оставшихся матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021.



«Это была моя первая травма в жизни, потребовавшая столь длительного восстановления. Для меня было тяжело постоянно работать индивидуально. Но теперь я вернулся в общую группу и очень счастлив работать вместе со всеми!



Мне удалось восстановиться раньше положенного срока благодаря нашему медицинскому штабу, нашим физиотерапевтам, а также благодаря специалистам из Финляндии, где я делал операцию. Мне оставалось только слушать их и делать то, что они скажут.



Команда сейчас играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки — в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Осталось всего две решающие встречи. В команде царит прекрасная атмосфера. Конечно, я не знаю, как завершатся две последние игры, но ребята будут делать всё для победы», — цитирует Саито пресс-служба «Рубина».

Хавбек «Рубина» Саито приступил к тренировкам в общей группе