Мицуки Саито: «Рубин» играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито поделился ожиданиями от оставшихся матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021.
«Это была моя первая травма в жизни, потребовавшая столь длительного восстановления. Для меня было тяжело постоянно работать индивидуально. Но теперь я вернулся в общую группу и очень счастлив работать вместе со всеми!
Мне удалось восстановиться раньше положенного срока благодаря нашему медицинскому штабу, нашим физиотерапевтам, а также благодаря специалистам из Финляндии, где я делал операцию. Мне оставалось только слушать их и делать то, что они скажут.
Команда сейчас играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки — в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Осталось всего две решающие встречи. В команде царит прекрасная атмосфера. Конечно, я не знаю, как завершатся две последние игры, но ребята будут делать всё для победы», — цитирует Саито пресс-служба «Рубина».
- 7 мая 2021
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