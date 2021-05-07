Пол Скоулз: «МЮ» нужно подписать центрфорварда. Я говорю о Кейне или Холанде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил уверенность в том, что «красным дьяволам» стоит усилить состав центральным нападающим.

«Юнайтед» нужно подписать настоящего центрфорварда на ближайшие пять лет. Я говорю о Кейне или Холанде. Кавани будет сдавать в плане физической готовности, также он может получить травму. В этом сезоне он провёл не так много матчей, но забивал, когда выходил на поле.

Сможет ли кто-то другой сыграть в центре нападения? Не думаю. Когда речь заходит о центрфорварде, я думаю о Кейне и Холанде. Марсьяль, Гринвуд, Рашфорд — не вижу их в этой роли», — приводит слова Скоулза BT Sport.

Вчера, 6 мая, 34-летний Кавани отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с итальянской «Ромой» (2:3).

Видео гола Кавани в ворота «Бёрнли»: