Пол Скоулз: «МЮ» нужно подписать центрфорварда. Я говорю о Кейне или Холанде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил уверенность в том, что «красным дьяволам» стоит усилить состав центральным нападающим.
«Юнайтед» нужно подписать настоящего центрфорварда на ближайшие пять лет. Я говорю о Кейне или Холанде. Кавани будет сдавать в плане физической готовности, также он может получить травму. В этом сезоне он провёл не так много матчей, но забивал, когда выходил на поле.
Сможет ли кто-то другой сыграть в центре нападения? Не думаю. Когда речь заходит о центрфорварде, я думаю о Кейне и Холанде. Марсьяль, Гринвуд, Рашфорд — не вижу их в этой роли», — приводит слова Скоулза BT Sport.
Вчера, 6 мая, 34-летний Кавани отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с итальянской «Ромой» (2:3).
Видео гола Кавани в ворота «Бёрнли»:
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