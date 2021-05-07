Сын легенды «Ливерпуля» Каррагера может стать игроком «Эвертона»

Джеймс Каррагер, сын легендарного защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, может перейти в «Эвертон», сообщает The Times. 18-летний футболист выступает на позиции центрального защитника.

Каррагер-младший оказался в системе «Ливерпуля» в 2011 году, а в 2017-м подписал молодёжный контракт с «Уиганом». «Эвертон» и «Уиган» уже вступили в переговоры, и первое предложение принято не было.



Джейми Каррагер провёл всю свою карьеру в «Ливерпуле» и повесил бутсы на гвоздь в 2013 году, сыграв за красных 737 матчей.

«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 33 матчах подопечные Карло Анчелотти набрали 52 очка. «Уиган» по итогам прошлого сезона вылетел из Чемпионшипа.

Видеообзор матча «Эвертон» — «Астон Вилла»