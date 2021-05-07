«Ахмат» — «Тамбов»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 7 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус, Янку.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Анхель Ромеро, Быстров, Кармаев, Х. Кадыров, Бериша, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов, Алмаши.
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Герман, Архипов.
Запасные: Сычёв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Минаев, Климов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
- 7 мая 2021
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