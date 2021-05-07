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Юрген Клопп рассказал, повлияет ли невыход «Ливерпуля» в ЛЧ на трансферную политику клуба

Юрген Клопп рассказал, повлияет ли невыход «Ливерпуля» в ЛЧ на трансферную политику клуба
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, повлияет ли невыход клуба в Лигу чемпионов на летнюю трансферную политику.

«Очевидно, что игра в Лиге чемпионов важна как с точки зрения болельщиков, так и финансовой составляющей для клуба. Если у нас не получится отобраться в неё, то это станет неприятным моментом для нас, определённо. Но я не думаю, что это что-то серьёзно изменит, финансовая ситуация была сложной и раньше, и сейчас остаётся такой. Футбол в целом является тяжёлой игрой», — сообщил Клопп на пресс-конференции, посвящённой матчу против «Саутгмептона».

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ действующий чемпион «Ливерпуль» занимает седьмое место, набрав 54 очка в 33 играх. Первое место занимает «Манчестер Сити» — 80 очков после 34 сыгранных матчей.

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