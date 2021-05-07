Шесть английских клубов будут оштрафованы за попытку создания Суперлиги

Английская премьер-лига в скором времени объявит о санкциях, которые применит к шести клубам, участвовавшим в процессе создания Европейской Суперлиги.
Как сообщает журналист издания The Telegraph Сэм Уоллас, у рководителей лиги есть план применить к клубам денежные штрафы. Будут ли они применены сразу или будут вычитаться из доходов от трансляций матчей премьер-лиги, на данный момент неизвестно. Речь о снятии очков с клубов не идёт.
Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» присоединялись к Европейской Суперлиге, но решили выйти из неё после масштабных протестов болельщиков.
Должность вице-председателей в руководстве лиги должны были занять владельцы «Арсенала» Стэн Кронке, «Ливерпуля» — Джон Генри, а также сопредседатель «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.
- 7 мая 2021
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