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Шесть английских клубов будут оштрафованы за попытку создания Суперлиги

Шесть английских клубов будут оштрафованы за попытку создания Суперлиги
Футбол / Англия 0
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Английская премьер-лига в скором времени объявит о санкциях, которые применит к шести клубам, участвовавшим в процессе создания Европейской Суперлиги.

Как сообщает журналист издания The Telegraph Сэм Уоллас, у рководителей лиги есть план применить к клубам денежные штрафы. Будут ли они применены сразу или будут вычитаться из доходов от трансляций матчей премьер-лиги, на данный момент неизвестно. Речь о снятии очков с клубов не идёт.

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» присоединялись к Европейской Суперлиге, но решили выйти из неё после масштабных протестов болельщиков.
Должность вице-председателей в руководстве лиги должны были занять владельцы «Арсенала» Стэн Кронке, «Ливерпуля» — Джон Генри, а также сопредседатель «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.

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