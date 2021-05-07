Джоэл Глейзер обратился с официальным письмом к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Сопредседатель «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер опубликовал письмо, адресованное к болельщикам клуба, в котором сообщил о начале более активного и открытого диалога, а также предстоящей встрече после окончания сезона.
«Я хотел бы принести искренние извинения за допущенные ошибки. Спасибо за те письма, в которых вы объяснили, почему идея Европейской Суперлиги вызвала у вас гнев и разочарование. Мы заявляем о необходимости изменений, вместе с болельщиками мы должны решать абсолютно любые вопросы, в том числе и о соревнованиях, в которых выступаем.
Моя семья и я заботимся о «Манчестер Юнайтед» и испытываем чувство ответственности за укрепление наших позиций, сохранение ценностей и традиций. Нашим главным приоритетом является и всегда будет борьба за трофеи, игра в увлекательный футбол, создание команды, состоящей из высококлассных игроков.
Действительно, один из самых главных уроков последних нескольких недель — это необходимость быть хорошими слушателями. Мы верим в принцип, согласно которому болельщики должны владеть акциями клуба.
Мы хотим работать вместе, чтобы разработать пакет мер, который изменит наши отношения с болельщиками и укрепит клуб в долгосрочной перспективе. Мы скоро свяжемся с фанатами для организации встречи после сезона, где мы сможем обсудить все вопросы», — заявил Глейзер в заявлении на официальном сайте клуба.
- 7 мая 2021
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