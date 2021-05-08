Тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернётся в общую группу после коронавируса

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет вернуться в общую группу команды после того, как переболел коронавирусом.

«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но самым главным остаётся здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а потом пройти медицинское обследование, чтобы полноценно вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту.

Если медицинский штаб скажет, что всё в порядке, то Головин будет в общей группе. В ином случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих матчах», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.