Тренер «Монако» рассказал, когда Головин вернётся в общую группу после коронавируса

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет вернуться в общую группу команды после того, как переболел коронавирусом.
«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но самым главным остаётся здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а потом пройти медицинское обследование, чтобы полноценно вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту.
Если медицинский штаб скажет, что всё в порядке, то Головин будет в общей группе. В ином случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих матчах», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
- 8 мая 2021
-
01:45
-
00:57
-
00:52
-
00:44
-
00:26
-
00:12
-
00:12
-
00:05
- 7 мая 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:44
-
23:39
-
23:29
-
23:16
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
22:58
-
22:38
-
22:38
-
22:21
-
22:19
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:39
-
21:35
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:04
-
20:54
-
20:45