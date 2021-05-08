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ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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Вадим Карпов рассказал о своём отношении к Виктору Гончаренко

Вадим Карпов рассказал о своём отношении к Виктору Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о своём отношении к наставнику «Краснодара» Виктору Гончаренко. Ранее специалист тренировал московский клуб.

«Я хотел бы поблагодарить Виктора Михайловича Гончаренко за этот шанс. Благодаря ему я впервые вышел на поле в составе такого большого, великого клуба. Он давал мне наставления, помогал и в футболе, и в обычной жизни. Это были, например, тактические вещи, касающиеся игры защитника — не бросаться в момент отбора и так далее. А нефутбольные? Хорошо питаться (смеётся)», — цитирует Карпова пресс-служба ЦСКА.

Матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

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