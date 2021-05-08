«Локомотив» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 8 мая, состоится матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».



«Локомотив» в 28 матчах набрал 52 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (46) находится на 7-м месте.