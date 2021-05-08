Геркус: для «Локо» контратака – это хлеб с маслом. Он предложит «Динамо» вести игру

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».



«Сегодня один из самых интересных матчей концовки чемпионата. Два московских клуба решают судьбу медалей для «Локо» и места в еврокубках для «Динамо». Интерес представляют действия тренеров: Николича и Шварца.



«Локо» Николича вполне успешно применял 4-4-2 – ромб до самого последнего матча, в котором Семак успешно применил «противоромбное»: перегруз флангов, атаки с флангов, удары с углов штрафной, навесы на дальнюю. Отмечу акцентированную игру против выбранных условных «слабых мест». Применять ли ромб дальше, тем более в отсутствие краеугольного элемента этой конструкции, да и всего «Локо» в целом — Гжегожа Крыховяка — или придумать что-то другое? Вот дилемма стоящая сегодня перед тренером «Локо».



Шварц, в свою очередь, в очередной раз потерял очки из-за отсутствия баланса в оборонительной фазе. Дыры в динамовской обороне, которые регулярно вскрываются остро контратакующими соперниками можно прикрыть, только меняя ритм игры, может даже, осознанно отказавшись от игры первым номером. А уж для нынешнего «Локо» контратака – это хлеб с маслом. Они с удовольствием будут предлагать «Динамо» играть в атаку.



Такой план «Локо» с успехом применил со «Спартаком» и дважды с ЦСКА. «Динамо» предстоит сильно подумать, как не попасться в этот же сценарий. Другими словами очень интересная игра по замыслам сторон, ну и, разумеется, по тому как замыслы воплощаются в жизнь. Дождливый день = прекрасная футбольная погода, предвкушение битвы идей, ну и, разумеется, высочайшие ставки делают этот матч обязательным к просмотру», — написал Геркус в своём «телеграме».

Геркус: «Спартак» — прекрасная опция для Витории. Если не получится — заработает денег