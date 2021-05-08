Соболев: Мозес принимает решения на два шага вперёд. Промес тоже большой мастер

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением об игре полузащитника Виктора Мозеса и форварда Квинси Промеса.



«Не зря же Мозес играл в «Челси» и «Интере». Высокий класс виден сразу: Мозес принимает решения на два шага вперёд. Виктору понадобилось время на адаптацию, но, думаю, дальше он будет играть только лучше.



Кстати, перед матчем с «Арсеналом» Мозес сказал мне: «Здесь поле не очень хорошее. Готовься, я буду подавать». Так и вышло — я забил с его навеса.



Квинси очень позитивный, постоянно шутит. Мы сразу стали ладить. Про него уже столько сказано. Даже не знаю, что добавить! Он тоже большой мастер», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».



Соболев стал футболистом «Спартака» в январе 2020 года. Также в прошлом году он начал свои выступления в составе сборной России. Всего в сезоне-2020/2021 на счету нападающего 20 матчей в чемпионате России, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

Червиченко: Промес — хорошие воспоминания, бегающие по полю. Он будет только хуже и хуже