В матче «Локомотива» и «Динамо» арбитр встречи отменил гол Камано после просмотра VAR

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на стадионе «Арена Химки» принимает «Динамо». После сыгранного первого тайма счёт ничейный — 0:0.



На 42-й минуте матча нападающий «Локо» Франсуа Камано сумел отличиться после эпизода, связанного с ошибкой защитника «Динамо» Ивана Ордеца. После просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном гол был отменён из-за зафиксированного фола — Камано цеплял Ордеца за плечо, из-за чего защитник упал. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место, набрав 52 очка, и продолжает борьбу за второе место и попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Динамо (46) — на седьмом месте в турнирной таблице.