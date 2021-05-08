В матче «Локомотива» и «Динамо» арбитр встречи отменил гол Камано после просмотра VAR

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на стадионе «Арена Химки» принимает «Динамо». После сыгранного первого тайма счёт ничейный — 0:0.
На 42-й минуте матча нападающий «Локо» Франсуа Камано сумел отличиться после эпизода, связанного с ошибкой защитника «Динамо» Ивана Ордеца. После просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном гол был отменён из-за зафиксированного фола — Камано цеплял Ордеца за плечо, из-за чего защитник упал. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место, набрав 52 очка, и продолжает борьбу за второе место и попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Динамо (46) — на седьмом месте в турнирной таблице.
- 8 мая 2021
-
18:35
-
18:29
-
18:27
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
18:06
-
18:01
-
17:58
-
17:48
-
17:42
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:23
-
17:13
-
17:11
-
17:07
-
17:05
-
16:54
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:22
-
16:21
-
16:02
-
16:01
-
15:54
-
15:51