Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В матче «Локомотива» и «Динамо» арбитр встречи отменил гол Камано после просмотра VAR

В матче «Локомотива» и «Динамо» арбитр встречи отменил гол Камано после просмотра VAR
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на стадионе «Арена Химки» принимает «Динамо». После сыгранного первого тайма счёт ничейный — 0:0.

На 42-й минуте матча нападающий «Локо» Франсуа Камано сумел отличиться после эпизода, связанного с ошибкой защитника «Динамо» Ивана Ордеца. После просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном гол был отменён из-за зафиксированного фола — Камано цеплял Ордеца за плечо, из-за чего защитник упал. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место, набрав 52 очка, и продолжает борьбу за второе место и попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Динамо (46) — на седьмом месте в турнирной таблице.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021