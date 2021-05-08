В ЭСК объяснили, почему судья ошибся, удалив Кабелла в матче «Краснодар» — «Сочи»

В Российском футбольном союзе рассказали об итогах заседания экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения «Краснодара», ЦСКА и «Ахмата».
«Краснодар» — «Сочи». Судья ошибочно вынес вторую жёлтую карточку Реми Кабелла («Краснодар») на 78-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что кратковременная задержка руками игрока Жоаозиньо («Сочи») футболистом «Краснодара» Реми Кабелла не может быть квалифицирована как неуважение к игре и при этом не является срывом перспективной атаки «Сочи», поскольку нарушение происходит в штрафной площади гостей и в борьбу за мяч немедленно включается футболист «Краснодара».
«Ротор» — «Ахмат». Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в очевидной и открытой для судьи игровой ситуации футболист Соломон Кверквелия («Ротор»), не играя в мяч, наносит удар правой ногой по опорной правой ноге Евгения Харина («Ахмат»), — сообщает пресс-служба РФС.
- 8 мая 2021
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