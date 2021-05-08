«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо», оставшимся в меньшинстве на 73-й минуте

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 42-й минуте матча сумел отличиться нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. После просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном гол был отменён из-за зафиксированного фола — Камано цеплял защитника «Динамо» Ивана Ордеца за плечо, из-за чего защитник упал. На 73-й минуте встречи Ордец был удалён за вторую жёлтую карточку.
«Локомотив» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак», имеющий одинаковое количество очков с железнодорожниками, свой матч против «Химок» проведёт 10 мая. «Динамо» (47) идёт на седьмом месте. В заключительном туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Уралом», а «Динамо» проведёт встречу с московским ЦСКА. Обе игры пройдут 16 мая.
- 8 мая 2021
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