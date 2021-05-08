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«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо», оставшимся в меньшинстве на 73-й минуте

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо», оставшимся в меньшинстве на 73-й минуте
Футбол / РПЛ 0
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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 42-й минуте матча сумел отличиться нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. После просмотра VAR главным арбитром встречи Павлом Кукуяном гол был отменён из-за зафиксированного фола — Камано цеплял защитника «Динамо» Ивана Ордеца за плечо, из-за чего защитник упал. На 73-й минуте встречи Ордец был удалён за вторую жёлтую карточку.

«Локомотив» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак», имеющий одинаковое количество очков с железнодорожниками, свой матч против «Химок» проведёт 10 мая. «Динамо» (47) идёт на седьмом месте. В заключительном туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Уралом», а «Динамо» проведёт встречу с московским ЦСКА. Обе игры пройдут 16 мая.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
08 мая 2021, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: нет / Ордец – 73'
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