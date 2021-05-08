РФС: меры полиции и «Зенита» были избыточны и нарушили комфорт болельщиков «Локомотива»

В Российском футбольном союзе прокомментировали результаты проверки РПЛ после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с «Зенитом» (1:6).
«Российский футбольный союз ознакомился с результатами проверки, проведённой Премьер-Лигой по обращению ФК «Локомотив». Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник.
Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности футбольного клуба «Зенит» и ГУВД Санкт-Петербурга. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
- 8 мая 2021
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