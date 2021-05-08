ЦСКА — «Краснодар»: Чалов вывел хозяев вперёд, забив с метра в пустые ворота

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов забил гол в матче с «Краснодаром».

На 56-й минуте матча Юрий Газинский ошибся с обработкой в центре поля, что привело к выпаду Чидеры Эджуке по центру. Дальнейшая передача в штрафную на Саломона Рондона обострила ситуацию у ворот, форвард вытащил на себя вратаря и прострелил вдоль ворот, а Чалов без помех замкнул дальнюю штангу.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.