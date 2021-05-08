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«Манчестер Сити» проиграл «Челси» и не смог оформить досрочное чемпионство

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» и не смог оформить досрочное чемпионство
Футбол / Англия 0
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В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимал «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 44-й минуте, когда нападающий хозяев Габриэль Жезус с правого фланга атаки выкатил мяч в центр штрафной, где практически в одиночестве находились два игрока атаки хозяев — Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Расторопнее оказался 26-летний англичанин и переправил мяч в уже пустые ворота.

Видео гола Рахима Стерлинга

На первой добавленной к первому тайму минуте полузащитник хозяев получил право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый удар пошёл исполнять Серхио Агуэро, но его удар в стиле Паненки получился откровенно слабым и неудачным — вратарь «Челси» Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.

Видео пенальти в исполнении Серхио Агуэро

На 63-й минуте полузащитник гостей Хаким Зиеш, находясь у линии штрафной, получил передачу от капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты и классно пробил низом в ближний угол, сравняв счёт.

Видео результативного удара в исполнении Хакима Зиеша

На 93-й минуте победу гостям принёс защитник Маркос Алонсо.

Видео гола Маркоса Алонсо

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Стерлинг – 44'   1:1 Зиеш – 63'   1:2 Алонсо – 90+2'
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