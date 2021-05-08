Зинченко рассказал о конфликтном эпизоде с Паредесом в ответном матче полуфинала ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об эпизоде, произошедшем в конце ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов с «ПСЖ» (2:0), когда судья за неспортивное поведение показал украинцу жёлтую карточку.



«Необязательная жёлтая карточка. Паредес бросил мяч в Фодена. Я подумал, что он специально это сделал. Подошёл к нему и сказал: «Перестань это делать». А он взял меня за шею, что судья проигнорировал.



Я ему объясняю, как человек специально может такое делать ногой, а он просто даёт мне жёлтую карточку. Полкоманды говорят успокоиться.



Я уже второй раз получаю такую карточку. Все мы учимся на чужих или своих ошибках, и сейчас даю обещание — я больше в этих сварах не участвую. Хотел заступиться за партнёра, потому что его специально ударили мячом в голову. Вот и всё, а за то, как отреагировал, наверное, получил жёлтую», — сказал Зинченко в интервью Ютуб-каналу Влады Седан.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Матч состоится 29 мая.