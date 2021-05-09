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Обамеянг извинился перед болельщиками за вылет «Арсенала» из Лиги Европы

Обамеянг извинился перед болельщиками за вылет «Арсенала» из Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА с «Вильярреалом» (0:0) и вылет из турнира.

«Мы изо всех сил старались найти свой ритм в первом тайме и не создавали сопернику достаточно проблем. Когда был шанс забить, удача отвернулась от нас. Второй тайм мы начали гораздо интенсивнее и оказывали на соперника давление, но не смогли сохранить драйв до конца, поэтому не прошли дальше.

Мы очень расстроены тем, что выбыли из турнира. Это был тяжёлый сезон для болельщиков, и мы отчаянно хотели подарить им что-то хорошее. Мне правда очень жаль, что мы не смогли этого сделать», — приводит слова Обамеянга пресс-служба лондонского «Арсенала».

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