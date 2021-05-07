Унаи Эмери: «Вильярреал» заслужил пройти в финал и сыграть с «МЮ». Очень гордимся собой

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы по итогам противостояния с «Арсеналом» (2:1, 0:0).



«Очень гордимся собой, ведь «Арсенал» — отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьёзностью отнеслись к этому матчу, мои игроки всё время помогали друг другу. Трудились сегодня изо всех сил, очень хорошо оборонялись.



Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у «Арсенала». Это надо признать. Знаю, что нам придётся нелегко против «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.



Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).

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