Тульский «Арсенал» обратился в ЭСК РФС по поводу работы Левникова в матче с «Рубином»

Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
Напомним, «Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2). При этом после первого тайма казанская команда уступала со счётом 0:2.
«По итогам матча 29-го тура Чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте тульского «Арсенала».
Напомним, в апреле Левников был отстранён от работы на два матча чемпионата России. Он не сообщил ЭСК РФС о том, сколько раз перед матчем 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) в судейскую заходил начальник железнодорожников Станислав Сухина.
- 9 мая 2021
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