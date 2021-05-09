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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ман Сити» до 10 очков

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ман Сити» до 10 очков
Футбол / Англия 0
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В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:1.

На 24-й минуте вингер «львов» Бертран Траоре, находясь в чужой штрафной площади, получил мяч, развернулся и с левой ноги неотразимо пробил в дальнюю девятку.

Видео гола Бертрана Траоре

На 51-й минуте полузащитник хозяев Дуглас Луис в своей штрафной сзади ударил по ногам хавбеку манкунианцев Полю Погба — судья незамедлительно назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш развёл мяч и вратаря в разные стороны.

Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша

А всего через три минуты вингер манкунианцев Мэйсон Гринвуд, находясь спиной к чужим воротам, получил мяч, развернулся и с острого угла пробил под ближнюю штангу.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий гостей Эдинсон Кавани, головой замкнув подачу Маркуса Рашфорда.

Видео гола Эдинсона Кавани

На 89-й минуте нападающий «львов» Олли Уоткинс симулировал нарушение правил в штрафной гостей и был удалён за вторую жёлтую карточку.

Видео удаления Олли Уоткинса

«Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 16:05 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Траоре – 24'   1:1 Фернандеш – 52' (пен)   1:2 Гринвуд – 56'   1:3 Кавани – 87'
Удаления: Уоткинс – 89' / нет
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