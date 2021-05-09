«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ман Сити» до 10 очков

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:1.
На 24-й минуте вингер «львов» Бертран Траоре, находясь в чужой штрафной площади, получил мяч, развернулся и с левой ноги неотразимо пробил в дальнюю девятку.
На 51-й минуте полузащитник хозяев Дуглас Луис в своей штрафной сзади ударил по ногам хавбеку манкунианцев Полю Погба — судья незамедлительно назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш развёл мяч и вратаря в разные стороны.
Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша
А всего через три минуты вингер манкунианцев Мэйсон Гринвуд, находясь спиной к чужим воротам, получил мяч, развернулся и с острого угла пробил под ближнюю штангу.
Окончательный счёт на 87-й минуте установил нападающий гостей Эдинсон Кавани, головой замкнув подачу Маркуса Рашфорда.
На 89-й минуте нападающий «львов» Олли Уоткинс симулировал нарушение правил в штрафной гостей и был удалён за вторую жёлтую карточку.
«Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.
- 9 мая 2021
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