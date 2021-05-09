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Два удаления и победный гол на последний минутах — в видеообзоре матча «Вулвз» — «Брайтон»

Два удаления и победный гол на последний минутах — в видеообзоре матча «Вулвз» — «Брайтон»
Футбол / Англия 0
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В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс с углового навесил в центр штрафной, защитник гостей Льюис Данк высоко выпрыгнул и пробил головой с отскоком от газона, после чего мяч влетел в угол ворот.

На 53-й минуте Данк прихватил рукой нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силву, сорвав выход один на один с вратарём, и получил красную карточку.

На 76-й минуте встречи полузащитник «волков» Витор Феррейра сделал передачу вперёд, форвард хозяев Адама Траоре вошёл в штрафную, сыграл в «стенку» с Силвой и в касание пробил в ближний угол ворот.

На 90-й минуте матча полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббз-Уайт забил победный гол.

Уже после финального свистка главный арбитр матча Джонатан Мосс показал прямую красную карточку нападающему «чаек» Нилю Мопе, который сразу после финального свистка набросился с претензиями на судей.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Брайтон»

«Вулверхэмптон» набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (37) располагается на 15-м месте.

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