Два удаления и победный гол на последний минутах — в видеообзоре матча «Вулвз» — «Брайтон»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 13-й минуте встречи полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс с углового навесил в центр штрафной, защитник гостей Льюис Данк высоко выпрыгнул и пробил головой с отскоком от газона, после чего мяч влетел в угол ворот.



На 53-й минуте Данк прихватил рукой нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силву, сорвав выход один на один с вратарём, и получил красную карточку.



На 76-й минуте встречи полузащитник «волков» Витор Феррейра сделал передачу вперёд, форвард хозяев Адама Траоре вошёл в штрафную, сыграл в «стенку» с Силвой и в касание пробил в ближний угол ворот.



На 90-й минуте матча полузащитник «Вулверхэмптона» Морган Гиббз-Уайт забил победный гол.



Уже после финального свистка главный арбитр матча Джонатан Мосс показал прямую красную карточку нападающему «чаек» Нилю Мопе, который сразу после финального свистка набросился с претензиями на судей.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Брайтон»

«Вулверхэмптон» набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (37) располагается на 15-м месте.