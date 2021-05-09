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«Реал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 35-го тура Примеры

«Реал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 35-го тура Примеры
Футбол / Испания 0
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Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Севильи» на матч 35-го тура Примеры. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Одриосола, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич, Жордан, Сусо, Гомес, Окампос.

«Севилья» в 34 матчах набрала 70 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (77), на втором месте — «Реал» (75), третью строчку занимает «Барселона» (75).

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» уступила «Атлетику» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 0:1. «Реал» в 34-м туре переиграл «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

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