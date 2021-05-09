«Это стало ложкой дёгтя». Круговой — о главном разочаровании «Зенита» в чемпионском сезоне

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от завоевания петербургской командой чемпионства России в сезоне-2020/2021.
«Ключевой момент сезона? Хоть мы и лидировали практически весь сезон, но всё равно это победа над «Локомотивом» — 6:1. Они шли на втором месте, плюс наш принципиальный соперник. Столько людей за нас в этот день пришло болеть! Ну и, конечно, приятно было забить шесть не только «Ротору», но и «Локомотиву».
Что стало «ложкой дёгтя»? Два поражения от «Рубина». Больше никто у нас 6 очков не отобрал. Хотя много было и других игр, где не должны были терять очки.
Церемония награждения — это незабываемо. Тем более «Зенит» давно не оформлял чемпионство дома. С 2015 года. А тут я пришёл, и сразу все получилось (смеётся). Шутка, конечно. А если серьёзно, очень рад, что тоже принял участие в золотом матче, а потом мы все вместе подняли этот трофей. Что ни говори, а играть такие матчи дома приятнее. Но чемпионат ещё не закончен. Надо ехать в Саранск на встречу с «Тамбовом» и брать там три очка, чтобы в хорошем настроении уходить в отпуск. А что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».
- 9 мая 2021
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