Тренер донецкого «Шахтёра» Каштру объявил об уходе

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру объявил об уходе из клуба после матча 26-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (1:0).

«Да, я ухожу. Моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то ещё. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчёт, строится не только на результатах. Несмотря на то, что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Я понимал, что в один день я могу заплатить очень дорогой счёт по результатам, но мне нужно было идти по этому пути.

И сегодня, когда я смотрел на поле, я не видел Бондаря, потому что он, к сожалению, травмирован. Но я видел в воротах Трубина, на поле Додо, Витао, Корниенко, Маркоса Антонио, Судакова, видел Вьюнника, Фернандо, Тете, Соломона… Если я вас спрошу, а три-четыре года назад сколько молодых ребят было в команде? Наверное, искренне и корректно вы мне ответили бы, что не так много. Это была одна из моих задач – строить будущее для «Шахтёра». У «Шахтёра» есть будущее, по крайней мере, эта стройка начата.

Некоторые скажут: но ваша работа осталась на полпути. Кто-то компетентный продолжит её. Я уверен, что господин президент продолжит этот проект наилучшим образом. Но, как я вам и сказал, моя работа строилась не только на результатах. И строилось это среди пандемии, сложных травм, как у Мораеса, Исмы, и с уходом Тайсона. Если три-четыре года назад игрокам было по 27–28 лет, то сегодня им 31–32 года. Это нормально, переход поколений. А, я ещё забыл Мудрика, Сиприано… Мы смотрим и думаем: 14–15 молодых ребят сейчас в команде «Шахтёр». У всех была возможность поиграть и развиваться.

Признаюсь, это огромнейший труд, сложный, непростой. Я надеюсь, что «Шахтёр» сможет идти своим путем, а эти ребята станут футбольными звёздами – они сейчас на ранней стадии своей карьеры. Тем не менее мы продолжали выигрывать: 1/8 финала Лиги Европы, квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Знаю, что это далеко не всё, чего хотели наши болельщики. Но одно я могу сказать им: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это – создавать 14–15 молодых игроков для будущего «Шахтёра», — приводит слова Каштру пресс-служба «Шахтёра».