Корниленко рассказал об эмоциях после гола в прощальном матче за «Крылья Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о голе, забитом в прощальном матче с «Краснодаром-2» и поделился эмоциями от празднования с болельщиками.
«Вышел на поле, занял привычную позицию, почти сразу неудачно пробил, но заново открылся и заорал Егору Голенкову, который получил мяч: «Покати под мою левую». Он и покатил. Что было дальше? Я увидел мяч в сетке и, как всегда, побежал к болельщикам. В такие моменты никто ничего не говорит – все кричат вместе с фанатами и командой.
Эмоции. Сравнить не с чем! Играем дома, нас награждают за победу в ФНЛ, золотые футболки готовы, у тебя последний в карьере матч, у тебя есть восемь минут, и ты за них успеваешь забить. И не куда-то, а в ворота, за которыми сидят фанаты. И в итоге улетаешь в космос. Так что эмоции – космос!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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