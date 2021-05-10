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Сэм Эллардайс впервые в тренерской карьере вылетел из АПЛ

Сэм Эллардайс впервые в тренерской карьере вылетел из АПЛ
Футбол / Англия 0

«Вест Бромвич Альбион» потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге на будущий сезон. Накануне, 9 мая, «дрозды» на выезде проиграли «Арсеналу» в матче 35-го тура (1:3).

Для главного тренера «Вест Бромвича» Сэма Эллардайса этот вылет из высшего дивизиона стал первым в карьере. Специалист известен сохранением ряда команд в Премьер-лиге в ситуациях, которые порой казались безнадёжными. Однако с «дроздами» ему это не удалось. Также наставник никогда не покидал команду в момент, когда она находилась в зоне вылета.

«Вест Бромвич» — восьмой клуб Эллардайса в Премьер-лиге. Ранее он возглавлял «Болтон», «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберн Роверс», «Вест Хэм Юнайтед», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Эвертон».

Видеообзор матча «Арсенал» — «Вест Бромвич»:

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