Сэм Эллардайс впервые в тренерской карьере вылетел из АПЛ

«Вест Бромвич Альбион» потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге на будущий сезон. Накануне, 9 мая, «дрозды» на выезде проиграли «Арсеналу» в матче 35-го тура (1:3).
Для главного тренера «Вест Бромвича» Сэма Эллардайса этот вылет из высшего дивизиона стал первым в карьере. Специалист известен сохранением ряда команд в Премьер-лиге в ситуациях, которые порой казались безнадёжными. Однако с «дроздами» ему это не удалось. Также наставник никогда не покидал команду в момент, когда она находилась в зоне вылета.
«Вест Бромвич» — восьмой клуб Эллардайса в Премьер-лиге. Ранее он возглавлял «Болтон», «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберн Роверс», «Вест Хэм Юнайтед», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Эвертон».
Видеообзор матча «Арсенал» — «Вест Бромвич»:
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