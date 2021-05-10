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«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Спартак» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Химки»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 10 мая, состоится матч «Спартак» — «Химки». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Химки» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. Отвечать за VAR будет Николай Волошин, ему поможет Николай Ерёмин.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».

«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.

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