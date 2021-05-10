Пиоли прокомментировал повреждение Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (3:0) высказался о состоянии нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, шведский форвард был заменён на 55-й минуте встречи.



«Златан был готов не на 100%, и в пятницу провёл лишь половину тренировки с командой, но он хотел принять участие в матче. У Златана болит колено, но я не думаю, что проблема серьёзная. Будем наблюдать за его состоянием», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (3 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на пятом месте за три тура до конца сезона.