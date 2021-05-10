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Игрок «Милана» Беннасер: речь Ибрагимовича заряжает на 200%

Игрок «Милана» Беннасер: речь Ибрагимовича заряжает на 200%
Футбол / Италия 0
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23-летний алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер подвёл итоги встречи 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:3).

«Это, безусловно, лучший мой матч с «Миланом». Мы счастливы, но сейчас не можем расслабиться, так как играем каждые три дня, и нам нужно продолжать дальше. Впереди три игры, мы должны много работать и выкладываться на полную. «Милан» на правильном пути, но ещё не достиг своей цели.

В раздевалке эмоциональную речь произнесли Ибрагимович и Кьер. Они – опытные игроки, поэтому мы слушаем и делаем то, что они говорят. Когда у вас в команде есть такой игрок как Златан, который произносит такую речь, что вы понимаете, что должны выложиться на 200%.

Пиоли перед матчем сказал нам относиться к матчу с «Ювентусу», как к финалу и обязаны его выиграть», — цитирует Пиоли Football Italia.

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