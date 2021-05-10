Нигматуллин: Шунин точно будет в списке сборной на Евро. Гильерме и Дюпин заслужили вызов

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о кадровых вопросах национальной команды в преддверии объявления расширенного списка на чемпионат Европы — 2020.



«Основным в предыдущих матчах был Шунин, поэтому он точно должен быть в списке вратарей. Гильерме отлично провёл вторую половину сезона в «Локомотиве» и тоже заслуживает вызова. Дюпин, который прекрасно выступает за «Рубин», тоже должен быть в этом списке. Можно взять Лунёва как чемпиона, но я не заметил в его игре какого-то блеска. Именно из этого состава будет формироваться итоговая тройка.



Тюкавин, безусловно, талантливый парень, но сейчас это больше авансы. Смолов, как и Гильерме, отлично провёл вторую половину сезона и восстановил прежние кондиции. Заболотный прекрасно выступает в «Сочи». Я думаю, что в итоге будут Дзюба, Соболев и Смолов, так как Дзюба, Соболев и Заболотный — нападающие одного типа. Кого-то из них придётся убрать из состава», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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