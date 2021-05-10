«Спартак» — «Химки»: автор гола Глушенков получил красную карточку в первом тайме

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Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

На 37-й минуте полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который ранее открыл счёт в матче, получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона. Примечательно, что Глушенков является игроком «Спартака», а за «Химки» выступает на правах аренды.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.

«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.