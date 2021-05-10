Эдинсон Кавани прокомментировал продление контракта с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал продление контракта с «красными дьяволами».
«За этот сезон во мне появилась большая любовь к этому клубу и ко всем его проявлениям. Я чувствую глубокую связь с партнёрами и сотрудниками клуба. Ежедневно они дают мне дополнительную мотивацию, и я знаю, что вместе мы способны достичь огромных результатов.
Как только я перешёл в «Манчестер Юнайтед», то сразу почувствовал веру со стороны тренера. Игроку такая вера даёт силы и возможность показывать лучший футбол. Я хочу поблагодарить Уле-Гуннара Сульшера за это.
Меня тронуло то, как сильно болельщики «МЮ» хотели, чтобы я остался. Я сделаю всё, чтобы принести им счастье и радость своими выступлениями на поле. Мне ещё не удалось сыграть перед ними на «Олд Траффорд». Не могу дождаться момента, когда это произойдёт», – приводит слова Кавани официальный сайт «МЮ».
Срок нового соглашения с 34-летним уругвайцем рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провёл 23 матча в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. До «МЮ» он играл за «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио».
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