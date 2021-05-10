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Премьер-министр Великобритании разрешил пускать болельщиков на матчи АПЛ

Премьер-министр Великобритании разрешил пускать болельщиков на матчи АПЛ
Футбол / Англия 0

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что страна приступит к третьему шагу своей дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая.

Как сообщает Sky Sports, заявление Джонсона означает, что спортивные объекты по всей Англии смогут принимать зрителей со следующего понедельника. В дорожной карте указано, что большие сидячие открытые стадионы смогут принять до 10 000 зрителей, начиная с 17 мая.

Английская Премьер-лига заранее перенесла предпоследний, 37-й тур АПЛ сезона-2020/2021 на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одному домашнему матчу с болельщиками на трибунах. Матчи последнего, 38-го тура намечены на 23 мая.

На прошлой неделе руководство АПЛ подтвердило, что на матчи будут пускать только болельщиков команд-хозяев.

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