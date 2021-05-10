Сульшер рассказал о ротации состава «МЮ». Манкунианцам за неделю придётся сыграть 4 матча

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал календарь «красных дьяволов».
«Я хотел бы сказать: „Давайте полностью выкладываться во всех матчах“, но это невозможно. Мне очень сложно, зная, что я не могу выпустить тех же игроков, что играли с „Астон Виллой“ вчера, и во вторник, и в четверг.
Я слишком сильно рискую навредить своим футболистам. Так что не вините меня в плохом отношении к лиге или какому-то из наших ближайших соперников. Сейчас мне придётся вносить изменения в состав, потому что я просто должен это сделать. Небезопасно играть во всех четырёх матчах за неделю», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
В четверг, 6 мая, манкунианцы играли в Риме ответный полуфинальный матч Лиги Европы с «Ромой» (2:3). В воскресенье, 9 мая, «МЮ» проводил матч 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1). Во вторник, 11 мая, подопечные Уле-Гуннара Сульшера примут «Лестер Сити», а уже в четверг, 13 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет перенесённый матч 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Столь сложный календарь «МЮ» связан со срывом матча с «Ливерпулем». Изначально эта встреча должна была пройти 2 мая, однако болельщики манкунианцев устроили беспорядки у стадиона «Олд Траффорд» (и даже прорвавшись на поле за полтора часа до начала матча), и АПЛ пришлось перенести этот матч.
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