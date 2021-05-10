«Бёрнли» одержал победу над «Фулхэмом» в заключительном матче 35-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся заключительный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Бёрнли». Гости одержали победу со счётом 2:0.
Гости вышли вперёд на 35-й минуте — нападающий Матей Выдра от лицевой линии сделал передачу к 11-метровой отметке, где находился полузащитник Эшли Вествуд, который без проблем перевёл мяч в сетку уже пустых ворот.
На 44-й минуте гости упрочили своё преимущество — нападающий бордовых Крис Вуд, находясь у линии штрафной, получил передачу от полузащитника Джоша Браунхилла и неотразимо пробил под перекладину.
«Бёрнли» в 34 матчах набрал 39 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» официально вылетели из АПЛ.
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